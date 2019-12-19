Коли Мілевський починає говорити – в роздягальні тиша, – екс-тренер Динамо Брест Лічка

Колишній наставник Динамо Брест Марцел Лічка поділився враженнями від роботи з Артемом Мілевським.

"Коли я прийшов у клуб, мені сказали, що найважчий характер у Мілевського. Але у мене взагалі не було з ним проблем. Так, ми кричали один на одного, але це нормально, адже я теж був гравцем і мені не подобалося бігати без м'яча.

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Якось Артем не увійшов у гру в першому таймі матчу з Мінськом, але я не хотів його міняти. У роздягальні я йому сказав, що у нього є 10 хвилин – якщо нічого не зміниться, то відправлю його на лаву запасних. Він сказав: "Ніяких проблем", а потім працював ще краще на тренуваннях. Йому 34 роки, він був капітаном київського Динамо, виграв багато трофеїв, але він не образився. Він – професіонал. Потім Мілевський повернувся до стартового складу і допоміг команді.

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Мілевський багато не говорить, але коли починає говорити – в роздягальні тиша. Він може сказати три слова, але його всі зрозуміють", – сказав Лічка Youtube-каналу ЧестнОК.

Нагадаємо, Динамо Брест з Мілевським та Лічкою перемогло в минулому чемпіонаті Білорусі. "Біло-сині" перервали 13-річну гегемоную БАТЕ.

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