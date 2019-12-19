toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коли Мілевський починає говорити – в роздягальні тиша, – екс-тренер Динамо Брест Лічка

13:41 1681 Читать на русском
Коли Мілевський починає говорити – в роздягальні тиша, – екс-тренер Динамо Брест Лічка
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Колишній наставник Динамо Брест Марцел Лічка поділився враженнями від роботи з Артемом Мілевським.

"Коли я прийшов у клуб, мені сказали, що найважчий характер у Мілевського. Але у мене взагалі не було з ним проблем. Так, ми кричали один на одного, але це нормально, адже я теж був гравцем і мені не подобалося бігати без м'яча.

Мілевський: Хочу, щоб гравці Динамо виходили на поле з емоціями, щоб "вбивали"

Якось Артем не увійшов у гру в першому таймі матчу з Мінськом, але я не хотів його міняти. У роздягальні я йому сказав, що у нього є 10 хвилин – якщо нічого не зміниться, то відправлю його на лаву запасних. Він сказав: "Ніяких проблем", а потім працював ще краще на тренуваннях. Йому 34 роки, він був капітаном київського Динамо, виграв багато трофеїв, але він не образився. Він – професіонал. Потім Мілевський повернувся до стартового складу і допоміг команді.

Мілевський: Хотів би повернутись в Динамо у статусі тренера

Мілевський багато не говорить, але коли починає говорити – в роздягальні тиша. Він може сказати три слова, але його всі зрозуміють", – сказав Лічка Youtube-каналу ЧестнОК.

Нагадаємо, Динамо Брест з Мілевським та Лічкою перемогло в минулому чемпіонаті Білорусі. "Біло-сині" перервали 13-річну гегемоную БАТЕ.

"Побачивши брата, я заплакала": інтерв’ю із рідною сестрою Артема Мілевського

blog_ava
Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і Ракицького
08:00
6331
Теги
Українці за кордоном Динамо Брест Динамо Брест Марцел Лічка Марцел Лічка Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
1
год
:
7
хв
Удінезе
16:00
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук