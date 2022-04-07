"Вони ж усі розповідають, як українці тут добре жили, які у людей ремонти, речі якісні.

Дружини Шевченка і Зінченка об'єднали свої зусилля для допомоги Україні

Коли вони телефонують своїм дружинам, хизуються награбованим, кросівками та ноутбуками, які вони везуть своїй доньці, мені хочеться зателефонувати до цієї матері, дружини й запитати: як ти з цим демоном, бл**ь, дияволом плануєш далі жити? Як? З накраденим цим всім, що з дитини зняли?

У мене тато – судово-медичний експерт, він зв'язувався з головою судово-медичного бюро Київської області, пропонував допомогу. Це специфіка татової роботи, зараз її дуже багато, яка пов'язана з тілами загиблих. На жаль, багато не можуть ідентифікувати – це просто жах, що там відбувається. Тіла, які посеред вулиць по три тижні лежали… Експерти зараз беруть генетичні матеріали, щоб просто встановити особу", – сказала Зінченко у програмі Денисов Time.

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