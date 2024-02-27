Спочатку матч 31-го туру чемпіонату Нідерландів між Аяксом і Ексельсіором мав бути зіграний у неділю, 28 квітня. Однак KNVB повідомив про перенесення гри на чотири дні вперед. Це пов'язано з тим, що жіноча команда Аякса може вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Екс-тренер Шахтаря працевлаштувався в Аяксі

Якщо у чвертьфіналі жіночої ЛЧ Аякс пройде Челсі, то повинен буде зіграти другий півфінальний матч 28 квітня на Йохан Кройфф Арені. Якщо амстердамським дівчатам вдасться вийти в півфінал турніру, на наступній стадії вони зустрінуться або з Барселоною, або з Бранном.

Матчі між жіночими командами Аякса і Челсі будуть зіграні 19 і 27 березня.

Син легенди Барселони прибив Аякс, оформивши перший дубль у кар'єрі