Матч європейскього гранда було перенесено через гіпотетичний успіх жіночої команди
Матч Ередівізі між Аяксом і Ексельсіором перенесено на середу, 24 квітня.
Спочатку матч 31-го туру чемпіонату Нідерландів між Аяксом і Ексельсіором мав бути зіграний у неділю, 28 квітня. Однак KNVB повідомив про перенесення гри на чотири дні вперед. Це пов'язано з тим, що жіноча команда Аякса може вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.
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Якщо у чвертьфіналі жіночої ЛЧ Аякс пройде Челсі, то повинен буде зіграти другий півфінальний матч 28 квітня на Йохан Кройфф Арені. Якщо амстердамським дівчатам вдасться вийти в півфінал турніру, на наступній стадії вони зустрінуться або з Барселоною, або з Бранном.
Матчі між жіночими командами Аякса і Челсі будуть зіграні 19 і 27 березня.
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