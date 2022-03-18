Визначилися чвертьфіналісти Ліги Європи 2021/22 – Маліновський і Ярмоленко витягнули свої команди
Руслан Маліновський і Андрій Ярмоленко зберігають шанси виграти престижний трофей.
Завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. До чвертьфіналу вийшли 8 команд:
РБ Лейпциг
Рейнджерс
Брага
Аталанта
Барселона
Ліон
Вест Хем
Айнтрахт
Руслан Маліновський з Аталантою пройшов Байєр, видавши шикарний перший матч. Андрій Ярмоленко вирішальним голом допоміг Вест Хему вибити Севілью. Лейпциг автоматично потрапив в 1/4 через дискваліфікацію Спартака.
Барселона виїзною перемогою здолала Галатасарай. Ліон втримав потрібний результат з Порту, Рейнджерс легко пройшли Црвену Звезду, а Брага була сильнішою за Монако. Айнтрахт останнім виборов путівку, дотиснувши Бетіс.
Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 квітня, а матчі-відповіді – 14 квітня. Жеребкування фінальної стадії турніру відбудеться у найближчу п'ятницю, 18 березня.