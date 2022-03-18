"Молотки" вийшли зарядженими на звитягу, адже перший поєдинок завершився їхньою мінімальною поразкою (0:1). Ще в першому таймі Соучек вивів Вест Хем вперед.

Ярмоленко передав "ніштяки" розвідникам Чернігова

В основний час переможця виявити не вдалось, тому матч перейшов в овертайм. До цього на 88 хвилині на полі з'явився Андрій Ярмоленко. І саме українець подарував лондонцям путівку в чвертьфінал, забивши вирішальний м'яч на добиванні. 2:1 за сумою двох матчів, Вест Хем крокує далі.

До слова, вперше з вересня 2019 року Андрій відзначається у двох зустрічах поспіль. До цього лідер збірної України розписався у воротах Астон Вілли в АПЛ.

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