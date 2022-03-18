Ярмоленко забив вирішальний м'яч Вест Хема у ворота Севільї – другий поспіль результативний матч українця
18 березня 00:38 - Читать на русском
Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко чудово провів матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Севільї.
осн. час ( 1 : 0 )
завершено
"Молотки" вийшли зарядженими на звитягу, адже перший поєдинок завершився їхньою мінімальною поразкою (0:1). Ще в першому таймі Соучек вивів Вест Хем вперед.
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В основний час переможця виявити не вдалось, тому матч перейшов в овертайм. До цього на 88 хвилині на полі з'явився Андрій Ярмоленко. І саме українець подарував лондонцям путівку в чвертьфінал, забивши вирішальний м'яч на добиванні. 2:1 за сумою двох матчів, Вест Хем крокує далі.
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