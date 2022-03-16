Відбулися матчі 1/8 фіналу, за підсумками яких визначилися 8 чвертьфіналістів Ліги чемпіонів:

Баварія

Ліверпуль

Манчестер Сіті

Реал

Атлетіко

Бенфіка

Челсі

Вільяреал

Баварія і Ман Сіті з розгромами пройшли Зальцбург і Спортінг відповідно. Ліверпуль впорався з Інтером, Реал створив камбек проти ПСЖ, а Атлетіко в рівному протистоянні вибив МЮ. Бенфіка завдяки удачі пройшла Аякс, Вільяреал виявився сильнішим за Ювентус, а Челсі показав клас проти Лілля.

Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 5-6 квітня, а матчі-відповіді – 12-13 квітня. Жеребкування фінальної стадії турніру відбудеться у найближчу п'ятницю, 18 березня.

Роналду і Мессі вилетіли в 1/8 ЛЧ другий сезон поспіль – Кріштіану вперше за 12 років завершить сезон без трофеїв