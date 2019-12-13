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ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи

00:22 438 Читать на русском
Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи
ФК Арсенал

Завершилися усі матчі групових раундів в обох єврокубкових турнірах.

Команди, що виграли свої групи Ліги Європи: Севілья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтік, Арсенал, Порту, Еспаньйол, Гент, Башакшехір, Брага, Манчестер Юнайтед

Шахтар буде несіяним при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи – визначились всі потенційні суперники "гірників"

Команди, що посіли другі місця у групах Ліги Європи: АПОЕЛ, Копенгаген, Хетафе, Спортінг, Клуж, Айнтрахт, Рейнджерс, Лудогорець, Вольфсбург, Рома, Вулверхемптон, АЗ

Команди, що посіли треті місця у групах Ліги Чемпіонів: Брюгге, Олімпіакос, Шахтар, Байєр, Зальцбург, Інтер, Бенфіка, Аякс

Жеребкування відбудеться 16-го грудня. Команди, які посіли перше місце в групі (плюс 4 кращі команди з ЛЧ) зіграють проти інших учасників. Матчі будуть зіграні 20-го і 27-го лютого.

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blog_ava
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12 грудня
19140
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Гент Гент Вольфсбург Вольфсбург Арсенал Арсенал Головне Бенфіка Бенфіка Порту Порту Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома
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