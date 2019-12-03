Україна U-17: визначилися суперники команди Петракова в еліт-раунді відбору на Євро-2020

Юнацька збірна України дізналася імена своїх суперників у останньому етапі відбірного турніру чемпіонат Європи-2020 (U-17).

Церемонія жеребкування відбулася сьогодні, 3 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні. "Синьо-жовті", яких тренує Олександр Петраков, потрапили до групи 1 разом із командами Греції, Туреччини і Білорусі.

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Нагадаємо, що команда Олександра Петракова успішно виступила у кваліфікаційному раунді в Португалії, посівши у своїй групі перше місце. У рейтингу за підсумками цього етапу синьо-жовті перебувають на 13-й позиції, тому опинилися у другому кошику для жеребкування.

Матчі еліт-раунду відбудуться навесні 2020 року. Переможці груп і сім найкращих других команд (за результатами матчів із першою та третьою збірними своєї групи) вийдуть до фінальної стадії, де приєднаються до господаря Євро – Естонії. Фінальний турнір проходитиме з 21 травня по 6 червня 2020 року.

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