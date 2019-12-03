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Збірна України U-17 дізналася суперників у кваліфікації на Євро-2021

12:26 1416 Читать на русском
Збірна України U-17 дізналася суперників у кваліфікації на Євро-2021
Юнацька збірна України / фото: УАФ

Юнацька збірна України (нині – U-16, гравці 2004 року народження) дізналася імена своїх суперників у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2021 (U-17).

Церемонія жеребкування відбулася сьогодні, 3 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні. "Синьо-жовті", яких тренує Сергій Нагорняк, потрапили до групи 4 разом із командами Бельгії, Грузії та Литви.

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Збірна Кіпру як господар Євро автоматично потрапила до фінальної частини. Збірні Нідерландів та Іспанії як найвищі за рейтингом отримали прямі путівки до еліт-раунду відбору, який відбудеться навесні 2021 року.

За підсумками кваліфікаційного раунду до еліт-раунду вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи та чотири найкращі збірні серед тих, що посядуть треті місця (вони визначаться за результатами матчів із двома першими командами).

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