Мелікян: Рухаємося у першу шістку УПЛ

Головний тренер ФК Львів Єгіше Мелікян поділився емоціями від перемоги над ковалівським Колосом (3:2) у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги.

"Я знав, що буде дуже складна гра, адже наш суперник доволі сильний. Я розумів, що якщо на перший план вийде боротьба, фізика, то ми можемо програти. Ми з тренерським штабом розробили таку тактику і сподівалися, що вона спрацює. І те, що ми планували, вийшло. Ми фізично не поступилися, і тактично цей матч виграли. Я вітаю свою команду.

Неочевидний пенальті, вилучення голкіпера та гольовий парад у відеоогляді матчу Львів – Колос – 3:2

У три захисники ми грали вперше. І це був великий ризик, адже на це треба час. Але ми пішли на цей ризик. Я був впевнений, що я можу встигнути за два-три дні донести до футболістів те, що я хочу.

Місяць тому я сказав всім, що ми потрапили в нокдаун, але не в нокаут. Та воля, той командний дух, який був, ми вийшли з цієї ситуації. Ми зараз стоїмо на ногах.

Задоволений діями Богунова. Він прогресує. Я йому казав, що він буде прогресувати. І він не розчарував мене. Але не тільки Богунов прогресує. В нас команда і футболісти прогресують.

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Не тьохнуло щось всередині, коли Сарнавський отримав червону картку. Але тоді й почалася гра. Адже складний суперник, складна гра. А червона картка просто додала переживання, які були ще до матчу. Я не можу сказати, чи була червона картка. Треба дивитися відео. Я був далеко.

Я не розраховував, що коли ми будемо вдесятьох, нам вдасться забити ще. Я розраховував, що ми збережемо рахунок. Але самовіддача і велике бажання перемогти принесло нам третій гол.

Ми знали, що на стандартах ми непогано граємо, суперник сильно грає. Ми знаємо, що їм це вдається. Ми старалися їх закривати, але не завжди це вдавалося.

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Я задоволений тим періодом, відколи я працюю в команді. Тому що була дуже складна ситуація, і чимало треба було зробити. І не я, ми це зробили разом – з президентом, керівництвом, тренерським штабом, футболістами, працівниками.

Чи ще реально потрапити в першу шістку? В нас таке завдання і стоїть, і ми рухаємося туди. Звичайно, що реально. Чи вдасться – я не знаю. Адже перед нами дуже сильні команди. Але ми постараємося", – цитує Мелікяна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що напередодні Львів переграв Колос у матчі з п'ятьма забитими м'ячами, пенальті та вилученням. За "містян" забивали Абнер Ренан, Микита Татарков і Тавареш Альваро. Завдяки цій перемозі Львів закріпився на 10-му місці, маючи в активі 15 очок. До топ-6 ліги – 7 пунктів.

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