За підсумками матчів-відповідей півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій стало відомо, хто побореться за трофеї у фінальних матчах турнірів.

У півфіналах Ліги Європи Байєр – Рома та Севілья – Ювентус визначились фіналісти турніру. Трофей між собою розіграють Рома та Севілья.

Рома вистояла проти Байєра та пробилась у фінал Ліги Європи – Моурінью наблизився до другого поспіль євротрофея

Паралельно були зіграні півфінали Ліги конференцій: АЗ Алкмаар – Вест Хем та Базель – Фіорентина. За їхніми результатами в битві за трофей зійдуться Вест Хем та Фіорентина.

До слова, фінал Ліги Європи відбудеться 31 травня в Будапешті – початок о 22:00. Фінал Ліги конференцій буде проведений в Празі 7 червня – початок також о 22:00.

Ман Сіті вийшов у фінал ЛЧ, знищивши Реал – 4 голи "містян", геніальна простота Пепа, зляканий Мадрид і фіаско Анчелотті