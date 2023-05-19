Визначились фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій
За підсумками матчів-відповідей півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій стало відомо, хто побореться за трофеї у фінальних матчах турнірів.
У півфіналах Ліги Європи Байєр – Рома та Севілья – Ювентус визначились фіналісти турніру. Трофей між собою розіграють Рома та Севілья.
Рома вистояла проти Байєра та пробилась у фінал Ліги Європи – Моурінью наблизився до другого поспіль євротрофея
Паралельно були зіграні півфінали Ліги конференцій: АЗ Алкмаар – Вест Хем та Базель – Фіорентина. За їхніми результатами в битві за трофей зійдуться Вест Хем та Фіорентина.
До слова, фінал Ліги Європи відбудеться 31 травня в Будапешті – початок о 22:00. Фінал Ліги конференцій буде проведений в Празі 7 червня – початок також о 22:00.
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