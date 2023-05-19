Байєр не зумів вразити ворота Роми в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Перший матч завершився спокійною перемогою "вовків". Рома забила лише раз, але повністю нейтралізувала суперника. У Байєра не було простору для швидких атак, а у звичайному режимі римляни встигали перекривати всі коридори, зберігаючи компактність.

Рома мінімально здолала Байєр і наблизилася до фіналу Ліги Європи – Моурінью засушив всі ідеї Хабі Алонсо

Жозе Моурінью не змінив склад на матч-відповідь, а от Хабі Алонсо додав креативу в центрі поля (Демірбай), різкості на фланзі (Баккер) і мускулів на вістрі (Азмун). Байєр заграв значно потужніше – м'яч ходив швидше, більше футболістів підтримували атаки.

Тиждень тому Леверкузен завдав 10 ударів за 90 хвилин, сьогодні – 12 ударів вже в першому таймі. Демірбай постійно перевіряв голкіпера дальніми пострілами, а Вірц круто розбирався в умовах обмеженого простору та створював моменти партнерам.

Господарям вдалося закрити Рому біля штрафного майданчика. Гості сиділи в низькому блоці, грали на відбій і лічені рази перейшли центр поля (1 удар). А коли перейшли – отримали найгострішу атаку на власні ворота. Діабі скористався вільною зоною, отримав пас на хід від Вірца та пробив у перекладину.

Після перерви Рома на деякий час стабілізувала ситуацію на полі. Моментів римляни не створювали, але хоча б відвели гру від власних воріт. Через хвилин 20 Байєр знову встановив тотальне домінування та продовжив шукати шляхи до воріт Патрісіу. Португальцю довелося тягнути черговий удар Демірбая.

Демірбай постійно доправляв м'яч у штрафний майданчик. Найкращий шанс врятувати Леверкузен мав Азмун – форвард з вигідної позиції пробив біля стійки. А спробу Фрімпонга заблокували захисники. У підсумку жоден з 20 ударів Байєра не досяг цілі. Гості відверто тягнули час і вистояли.

Рома вийшла у фінал Ліги Європи. Титульний матч відбудеться 31 травня в Будапешті. Жозе Моурінью може в другому поспіль сезоні взяти єврокубок – минулого року "Особливий" привів Рому до перемоги в Лізі конференцій.