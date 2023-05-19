По итогам ответных матчей полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций стало известно, кто поборется за трофей в финальных матчах турниров.

В полуфиналах Лиги Европы Байер – Рома и Севилья – Ювентус определились финалисты турнира. Трофей между собой разыграют Рома и Севилья.

Рома выстояла против Байера и пробилась в финал Лиги Европы – Моуринью приблизился ко второму подряд евротрофею

Параллельно были сыграны полуфиналы Лиги конференций: АЗ Алкмаар – Вест Хэм и Базель – Фиорентина. По их результатам в битве за трофей сойдутся Вест Хэм и Фиорентина.

К слову, финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште – начало в 22:00. Финал Лиги конференций будет проведен в Праге 7 июня – начало также в 22:00.

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