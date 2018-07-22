Ройс публічно оголосив де, продовжить кар'єру

Капітан дортмундської Борусії Марко Ройс зізнався, що хоче грати тільки у складі "джмелів".

"Коли тобі 28-29 років, ти завжди думаєш про майбутнє і розумієш, що необхідно вирішити, чого ти хочеш.

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Пізнати нову культуру, спробувати свої сили у новому чемпіонаті, почати розмовляти іншою мовою? Що необхідно для того, щоб ти був щасливим?

Обдумавши усі ці питання, я завжди приходив до висновку, що хочу залишатись в Дортмунді. Я бачу потенціал клубу, я вірю в нього. Вважаю, що ми можемо зробити еволюцію команди, вивести її на новий рівень", – цитує Ройса ESPN.

Відзначимо, нещодавно Ройс продовжив контракт з Борусією до 2023 року.

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