Витсель заинтересовал Боруссию Д

Полузащитник китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Витсель может вернуться в Европу.

Дортмундская Боруссия заинтересована в услугах бельгийца Акселя Витселя, сообщает Kicker.

Сейчас Витсель выступает в Китае, где защищает цвета Тяньцзинь Цюаньцзянь. Сумма трансфера оценивается в 40 млн евро.

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В случае перехода Витсель пойдет на существенное снижение заработной платы, ведь в Китае он получает 18 млн евро в год.

Контракт бельгийского полузащитника с китайским клубом заканчивается в 2019 году.

Напомним, что Витсель в составе сборной Бельгии получил бронзовые награды ЧМ-2018.

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