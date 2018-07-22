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Витсель заинтересовал Боруссию Д

15:28 3 Читати українською
Витсель заинтересовал Боруссию Д
Аксель Витсель / фото из соцсетей

Полузащитник китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Витсель может вернуться в Европу.

Дортмундская Боруссия заинтересована в услугах бельгийца Акселя Витселя, сообщает Kicker.

Сейчас Витсель выступает в Китае, где защищает цвета Тяньцзинь Цюаньцзянь. Сумма трансфера оценивается в 40 млн евро.

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В случае перехода Витсель пойдет на существенное снижение заработной платы, ведь в Китае он получает 18 млн евро в год.

Контракт бельгийского полузащитника с китайским клубом заканчивается в 2019 году.

Напомним, что Витсель в составе сборной Бельгии получил бронзовые награды ЧМ-2018.

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Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь Китай Трансферы Чемпионата Германии Аксель Витсель Аксель Витсель Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Трансферы
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