Вітсель порівняв гру Бельгії з виступом Португалії на Євро-2016 – Роналду та Ко тоді стали переможцями турніру
Півзахисник збірної Бельгії Аксель Вітсель відзначив схожість стилів "червоних дияволів" та збірної Португалії зразка 2016 року.
"Ми дуже щасливі, матч не був простим. Ми добре провели перший тайм і могли забити ще один гол, але друга половина гра була дуже складною. Ми просто оборонялися і віддали гру в руки Португалії.
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Ми вміємо терпіти, іноді перемагати в такому стилі просто необхідно. У 2016 році Португалія теж грала так – багато терпіла, а потім виграла Євро. Таким іноді буває футбол", – цитує Вітселя A Bola.
Зазначимо, що Бельгія мінімально обіграла Португалію (1:0) завдяки красивому пострілу Торгана Азара та зустрінеться з Італією в рамках 1/4 фіналу Євро-2020. Чвертьфінальні поєдинки континентальної першості відбуватимуться 2-3 липня.
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