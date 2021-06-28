"Ми дуже щасливі, матч не був простим. Ми добре провели перший тайм і могли забити ще один гол, але друга половина гра була дуже складною. Ми просто оборонялися і віддали гру в руки Португалії.

Роналду зневажив капітанську пов'язку збірної Португалії – скандальне відео

Ми вміємо терпіти, іноді перемагати в такому стилі просто необхідно. У 2016 році Португалія теж грала так – багато терпіла, а потім виграла Євро. Таким іноді буває футбол", – цитує Вітселя A Bola.

Зазначимо, що Бельгія мінімально обіграла Португалію (1:0) завдяки красивому пострілу Торгана Азара та зустрінеться з Італією в рамках 1/4 фіналу Євро-2020. Чвертьфінальні поєдинки континентальної першості відбуватимуться 2-3 липня.

Бельгія – Португалія: Азар-молодший ефектно завершив Євро для Роналду, "селесао" подолали сірість і зламали де Брюйне