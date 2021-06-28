"Мы очень счастливы, матч не был простым. Мы хорошо провели первый тайм и могли забить еще один гол, но вторая половина игра была очень сложной. Мы просто оборонялись и отдали игру в руки Португалии.

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Мы умеем терпеть, иногда побеждать в таком стиле просто необходимо. В 2016 году Португалия тоже играла так – много терпела, а потом выиграла Евро. Таким иногда бывает футбол", – цитирует Витселя A Bola.

Отметим, что Бельгия минимально обыграла Португалию (1:0) благодаря красивому выстрелу Торгана Азара и встретится с Италией в рамках 1/4 финала Евро-2020. Четвертьфинальные поединки континентального первенства пройдут 2-3 июля.

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