Вітінью не покине Динамо найближчим часом – банальна причина
19:53 - Читать на русском
Вінгер Динамо Вітінью поки не зможе покинути київський клуб попри велике бажання повернутись на батьківщину.
Журналіст Хуліано Лоренс Оскар у своєму твіттері повідомив про розмову з директором Динамо з футболу Анатолієм Вовком.
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Зазначається, що попри чималу кількість чуток, "біло-сині" не отримали жодної офіційної пропозиції від бразильських клубів. Раніше Вітінью заявляв, що не хоче повертатися в Україну.
Додамо, що бразилець перебрався до Динамо влітку 2021 року за 6 млн євро, зіграв у 13 поєдинках та забив 3 голи.
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