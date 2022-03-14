Вінгер Динамо Вітінью поки не зможе покинути київський клуб попри велике бажання повернутись на батьківщину.

Журналіст Хуліано Лоренс Оскар у своєму твіттері повідомив про розмову з директором Динамо з футболу Анатолієм Вовком.

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Зазначається, що попри чималу кількість чуток, "біло-сині" не отримали жодної офіційної пропозиції від бразильських клубів. Раніше Вітінью заявляв, що не хоче повертатися в Україну.

Додамо, що бразилець перебрався до Динамо влітку 2021 року за 6 млн євро, зіграв у 13 поєдинках та забив 3 голи.

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