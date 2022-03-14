Витиньо не покинет Динамо в ближайшее время – банальная причина
19:53 - Читати українською
Вингер Динамо Витиньо пока не сможет покинуть киевский клуб, несмотря на большое желание вернуться на родину.
Журналист Хулиано Лоренс Оскар в своем твиттере сообщил о разговоре с директором Динамо по футболу Анатолием Вовком.
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Отмечается, что, несмотря на немалое количество слухов, "бело-синие" не получили ни одного официального предложения от бразильских клубов. Ранее Витиньо заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.
Добавим, что бразилец перебрался в Динамо летом 2021 года за 6 млн евро, сыграл в 13 поединках и забил 3 гола.
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