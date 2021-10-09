"Що у мене на душі? Я вже про Боснію думаю, ця перемога може не мати значення. Я вже головою в Боснії, клянуся вам. Чи це найсильніший склад? Це оптимальний склад наразі. Є молоді хлопці, Корнієнко, Булеца, вони вже стукають... Шапаренко провів здорово весь матч. Хлопці молодці, це їхня перемога.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів

Гол Ярмоленка з правої ноги для мене був несподіванкою. Андрій був лідером, вів усю команду, скільки міг. Що я підказував йому? Я бачив, що Андрія вдарили по спині і я підбадьорював його, казав: "треба, Андрію, треба".

Пропущений м'яч? Матвієнко теж розчарований. Казав, що просто вибивав м'яч, але влучив у ногу. Це футбол, звичайно, усі розчаровані, що пропустили. Всі 5 замін були вимушеними, я не думав про Боснію.

Боснія? Ще не дивився матч, зараз в літаку буду переглядати. Що скажу хлопцям у роздягальні? Вітаю усіх. Забули. Боснія", – сказав Петраков в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, передматчева прес-конференція Петракова здивувала усіх та налічувала лише 37 слів. Українці поки втримують другу сходинку у групі D, попереду спарка з боснійцями.

Україна втримала важливу перемогу над Фінляндією – перший тріумф у відборі до ЧС-2022