"Что у меня на душе? Я уже о Боснии думаю, эта победа может не иметь значения. Я уже головой в Боснии, клянусь вам. Сильнейший ли это состав? Это оптимальный состав на данный момент. Есть молодые ребята, Корниенко, Булеца, они уже стучат... Шапаренко провел здорово весь матч. Ребята молодцы, это их победа.

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Гол Ярмоленко с правой ноги для меня был неожиданностью. Андрей был лидером, вел всю команду, сколько мог. Что я подсказывал ему? Я видел, что Андрея ударили по спине и я подбадривал его, говорил: "надо, Андрюша, надо".

Пропущенный мяч? Матвиенко тоже разочарован. Говорил, что просто выбивал мяч, но попал в ногу. Это футбол, конечно, все разочарованы, что пропустили. Все 5 замен были вынужденными, я не думал о Боснии.

Босния? Еще не смотрел матч, сейчас в самолете буду пересматривать. Что скажу ребятам в раздевалке? Поздравляю всех. Забыли. Босния", – сказал Петраков в эфире ТК Футбол.

Напомним, предматчевая пресс-конференция Петракова удивила всех и насчитывала всего 37 слов. Украинцы пока удерживают второе место в группе D, впереди спарка с боснийцами.

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