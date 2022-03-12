Один з лідерів Сегунди – Альмерія – хоче скористатися спеціальним трансферним вікном для гравців з УПЛ, аби підсилити свої захисні редути.

Обидва гранди з Манчестера готові поборотися за зірочку Шахтаря

За повідомленням Estadio Deportivo, "червоно-білі" вивчають можливість підписання одразу двох гравців Шахтаря – бразильських оборонців Вітао та Марлона. Іспанці, розуміючи статус і можливі фінансові апетити Марлона (виступав за Барселону та Сассуоло) вважають, що він погодиться на зменшення зарплатні, аби мати ігрову практику.

Якщо ж не вдасться домовитись з "гірниками" – боси Альмерії готові вести переговори з Металістом 1925 щодо їхнього захисника Соломона Кверквелії. Зазначається, що плюсом для грузина буде присутність у команді його співвітчизника – голкіпера збірної Грузії Георгія Макарідзе.

Нагадаємо, Transfermarkt править за Марлона 10 млн євро, за Вітао – 3 млн євро, а за Кверквелію – 1,5 млн євро.

До слова, після 30-ти турів Альмерія у другому за силою дивізіоні Іспанії йде другою, відстаючи від Ейбара на одне очко.

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