Альмерия рассматривает сразу несколько кандидатур на усиление из чемпионата Украины.

Один из лидеров Сегунды – Альмерия – хочет воспользоваться специальным трансферным окном для игроков из УПЛ, чтобы усилить свои защитные редуты.

Оба гранда из Манчестера готовы побороться за звездочку Шахтера

По сообщению Estadio Deportivo, "красно-белые" изучают возможность подписания сразу двух игроков Шахтера – бразильских защитников Витао и Марлона. Испанцы, понимая статус и возможные финансовые аппетиты Марлона (выступал за Барселону и Сассуоло) считают, что он согласится на уменьшение зарплаты, чтобы иметь игровую практику.

Если же не удастся договориться с "горняками" – боссы Альмерии готовы вести переговоры с Металлистом 1925 по поводу их защитника Соломона Кверквелии. Отмечается, что плюсом для грузина станет присутствие в команде его соотечественника – голкипера сборной Грузии Георгия Макаридзе.

Напомним, Transfermarkt правит за Марлона 10 млн евро, за Витао – 3 млн евро, а за Кверквелию – 1,5 млн евро.

К слову, после 30-ти туров Альмерия во втором по силе дивизионе Испании идет второй, отставая от Эйбара на одно очко.

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