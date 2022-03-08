"Перебував у Києві вдома. Спали собі спокійно, і о 5 ранку спрацювала тривога. Ми подивилося у вікно і побачили, що всі люди бігають, автомобілі кудись поспішають. Піднявся кіпіш. Ми теж не розгубилися, дістали валізу і перші речі, які трапилися на очі, зібрали. Поїхали за місто до Боярки. Сиділи там три дні в бомбосховищі.

Розуміли, що все з кожним днем гірше й гірше, і все ж ризикнули та поїхали додому в Полтаву. Тут усі рідні. Ми приїхали, і з першого дня моя ініціатива була допомагати теробороні, усім військовим, а також діткам. Кожен день ми їздимо по блокпостах, військових комісаріатах. Збираємо та купуємо усе найнеобхідніше, починаючи від продуктів і закінчуючи екіпіруванням. Дітям речі, іграшки, їжа та памперси. Якось так.

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Військові на блокпостах впізнають та дякують за допомогу. Складно дивитися на те, що відбувається в Україні, адже страждають цивільні. Гине багато невинних дітей та жінок. Але ми маємо стояти до кінця та впоратися з цими російськими окупантами.

Найбільше шокує, що буквально за годину Путін-ху*ло перетворив життя українців у пекло. Людям доводиться ховатися та виживати. Усі їхні плани на майбутнє він зруйнував. Але ми вистоїмо за свою Батьківщину до кінця і винищимо цих тварюк", – запевнив Корнієнко у коментарі Суспільне.

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