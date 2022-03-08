"Находился в Киеве дома. Спали себе спокойно, и в 5 утра сработала тревога. Мы посмотрели в окно и увидели, что все люди бегают, автомобили куда-то спешат. Поднялся кипиш. Мы тоже не растерялись, достали чемодан и первые вещи, которые попались на глаза, собрали, поехали за город в Боярку. Сидели там три дня в бомбоубежище.

Понимали, что все с каждым днем ​​хуже и хуже, но рискнули и поехали домой в Полтаву. Здесь все родные. Мы приехали, и с первого дня моя инициатива была помогать терробороне, всем военным, а также деткам. Каждый день мы ездим по блокпостам, военным комиссариатам. Собираем и покупаем все самое необходимое, начиная от продуктов и заканчивая экипировкой. Детям вещи, игрушки, еда и памперсы. Как-то так.

Тесть Хочолавы погиб, защищая Украину от российских захватчиков

Военные на блокпостах узнают и благодарят за помощь. Сложно смотреть на происходящее в Украине, ведь страдают гражданские. Погибает много невинных детей и женщин. Но мы должны стоять до конца и справиться с этими русскими оккупантами.

Больше всего шокирует, что буквально за час Путин-ху*ло превратил жизнь украинцев в ад. Людям приходится прятаться и выживать. Все их планы на будущее он разрушил. Но мы выстоим за свою Родину до конца и истребим этих тварей", – заверил Корниенко в комментарии Суспільне.

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