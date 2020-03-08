Вісенте Гомес відверто розповів про свої відносини з керівництвом Олімпіка

Іспанський наставник донецького Олімпіка Вісенте Гомес пролив світло на свої стосунки з президентом Олімпіка після чуток про можливу відставку.

"У Олімпіку існує проблема результату. Ми показуємо хороший футбол, створюємо моменти в атаці, при цьому не дозволяємо суперникам багато створювати біля наших воріт. Але ми не реалізовуємо свої можливості, після чого пропускаємо голи, і результат вислизає від нас. У нас є лише один вихід – продовжувати працювати і рухатися вперед, не втрачаючи віру в свої сили.

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Чи існує тиску з боку керівництва через відсутність результату? Ні, у нас чудові стосунки з президентом клубу. Ми не так часто спілкуємося безпосередньо, оскільки я не розмовляю українською або російською, але ми залишаємося на зв'язку і разом переживаємо цю складну ситуацію", – цитує Гомеса офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, в останньому матчі першого етапу УПЛ Олімпік на виїзді мінімально поступився полтавській Ворсклі з рахунком 0:1. Арбітр у цій зустрічі показав гравцям Олімпіка сім жовтих карток, а на 78-й хвилині вилучив півзахисника донецької команди Андрія Кравчука.

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