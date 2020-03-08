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Висенте Гомес откровенно рассказал о своих отношениях с руководством Олимпика

14:53 117 Читати українською
Висенте Гомес откровенно рассказал о своих отношениях с руководством Олимпика
Висенте Гомес / ФК Олимпик

Испанский наставник донецкого Олимпика Висенте Гомес пролил свет на свои отношения с президентом Олимпика после слухов о возможной отставке.

63’ Владислав Кулач
 
Андрей Кравчук 79’
63’ Владислав Кулач
79’ Андрей Кравчук

"В Олимпике существует проблема результата. Мы показываем хороший футбол, создаем моменты в атаке, при этом не позволяем соперникам много создавать у наших ворот. Но мы не реализовываем свои возможности, после чего пропускаем голы, и результат ускользает от нас. У нас есть только один выход – продолжать работать и двигаться вперед, не теряя веру в свои силы.

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Существует ли давление со стороны руководства из-за отсутствия результата? Нет, у нас прекрасные отношения с президентом клуба. Мы не так часто общаемся непосредственно, поскольку я не говорю на украинском или русском, но мы остаемся на связи и вместе переживаем эту сложную ситуацию", – цитирует Гомеса официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, в последнем матче первого этапа УПЛ Олимпик на выезде минимально уступил полтавской Ворскле со счетом 0:1. Арбитр в этой встрече показал игрокам Олимпика семь желтых карточек, а на 78-й минуте удалил полузащитника донецкой команды Андрея Кравчука.

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УПЛ Висенте Гомес Висенте Гомес Ворскла - Олимпик Олимпик Олимпик
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