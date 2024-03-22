“Впечатления от результата очень положительные. Команда сделала то, что должна была сделать. Самое главное – команда вышла в финал, где будет играть против Исландии.

"Гордость быть украинцем": игроки Валенсии поздравили Яремчука с голом в ворота Боснии

Относительно игры – конечно, были большие трудности на протяжении фактически всего матча. Лишь под конец смогли создать два момента, которые переросли в желанные голы. Надо отметить сборную Боснии, которая очень организованно и дисциплинированно играла весь матч, была очень агрессивна и почти ничего не дала создать сборной Украины. А сама, в принципе, и забила гол, и еще имела полумоменты. Рад тому, что сборная проявила характер и выжала из такого матча хороший результат.

Отсутствие права на ошибку где-то не давало сыграть в такой футбол, в который могут. Где-то был страх ошибиться, и не удавались атакующие действия футболистам. Было много брака, не могли выйти из-под давления сборной Боснии. Контроль мяча был, но без остроты. Это, в принципе, не очень хорошо для сборной, потому что надо атаковать, надо забивать, а у нас не было ни одного момента до забитого гола. Наверное, это давление результата сказывалось.

Прогноз на матч с Исландией? Честно говоря, думал, что намного легче будет складываться игра против Боснии, поэтому давал уверенную победу. Оказалось, что не все так легко, как кажется. Исландия победила Израиль, где Израиль был фаворитом. Где-то такой же футбол будет, потому что мы знаем, что в Исландии более атлетичный футбол, более агрессивный. Надо быть готовым, что где-то матч по тому же руслу будет идти, что и в Боснии. Сборной Украины надо пожелать удачи, которая была на нашей стороне вчера.

Я думаю, что без везения вчера мы не смогли бы ничего добыть. Все-таки везение было, и со сборной Исландии также его надо иметь. И все-таки более качественно проводить атаки: контроль мяча – это хорошо, но без голевых моментов трудно рассчитывать на положительный результат", – сказал Вирт в комментарии Tribuna.

Напомним, поединок с исландцами состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

"Усі ми сьогодні трохи П'янич": Ребров дратував, Ющенко у секторі, хлопчики ставали чоловіками – більше так не треба