"Є ціль запросити нових футболістів. Ми ведемо зараз переговори з хорошими, досвідченими гравцями. Все залежатиме від наших фінансових можливостей, але нам потрібна свіжа кров.

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Із закордону теж є – футболіст національної збірної. Все залежить, чи зможемо ми домовитися з ним. Мені імпонує його стиль гри. Дай боже, щоб він приїхав і підписав контракт", – сказав Вірт у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Верес після 16-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 22 очки.

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