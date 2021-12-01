"Есть цель пригласить новых футболистов. Мы ведем сейчас переговоры с хорошими, опытными игроками. Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, но нам нужна свежая кровь.

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Из заграницы тоже есть – футболист национальной сборной. Все зависит от того, сможем ли мы договориться с ним. Мне импонирует его стиль игры. Дай бог, чтобы он приехал и подписал контракт", – сказал Вирт в комментарии программе "Футбольний формат".

Напомним, Верес после 16-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, имея в своем активе 22 очка.

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