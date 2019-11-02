Вірт – про початок окупації Донецька: Не знаю, скільки було загарбників, але 90-95% – це були алкоголіки, наркомани

Екс-голкіпер донецького Шахтаря Юрій Вірт інтерв’ю в Sport Arena розповів про свої враження від початку війни на сході України.

"Все, що було, залишили там. Не тільки я, а ще багато людей. Виїхав у 2014 році, з тих часів я там не був. І не збираюсь. Переїхали і спочатку півроку жили біля Києва, бо команда тут базувалась в Ірпіні. Потім потрібно було визначатись, дітей до школи віддавати. Вирішили повернутись до Львова. І життя по-новому. Побудував будинок. Говорять: Чому ж ти це раніше не зробив? А хто ж знав, що Україна буде воювати?

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Я бачив у Донецьку цю фазу, як все починалось. Я жив у центрі, і все відбувалось саме там. Там, коли захопили міську раду, я не знаю, скільки було загарбників, але 90-95% – це були алкоголіки, наркомани. Я ходив центром, і бачив, як вони шукали, де випити. Я думаю, якби приїхав спецзагін, то через 5 хвилин все це закінчилось би. Я не розумію, чому цього не зробили. Я приїхав у магазин, там стоять осіб 30 омонівців, зі щитами, касками, і проти них йдуть чоловік 500 бойовиків, сєпарів. Що можуть зробити 30 чоловіків зі щитами та касками? Нічого. Де автомати, де воно все було? Я думаю, що просто не захотіли це зупиняти.

Жодних би проблем не було, розігнали б усіх за 5-10 хвилин. Можливо, думали, що не дійде до війни? Можливо, думали, що пошумимо, пошумимо, як Майдан у Києві, і закінчиться? Але через два тижні закінчили чемпіонат, вилітали на море, я побачив БТР, і зрозумів, що це вже не жарти… Почали захоплювати будівлі, стояли снайпери, бачив людей кавказької національності. Ми сіли в літак, полетіли в Туреччину на море, і через дві дні нам сказали, що аеропорт…. Що вже все почалось…

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Є президент, він же відповідає за країну. Я, люди на місцях, вони ж все це бачили. Могли зупинити, це ж не проблема. У Дніпропетровську зупинили ж, у Харкові не допустили. У тій самій Одесі також. Я не знаю, чому так. Точно знаю, що були люди, які могли зупинити це. І не потрібно було якихось надзусиль. Тому що, коли все це зароджувалось – можна було все вирізати під самий корінь. Так само, як траву – могли цих всіх сєпарів вирізати", – заявив Вірт.