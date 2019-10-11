Ребров: Донбас – моя батьківщина, але я не був там після початку війни, це неможливо

Екс-тренер і гравець київського Динамо Сергій Ребров розповів про зв'язок з малою батьківщиною, яка потерпає від воєнних дій.

Тренер Ференцвароша відзначив, що не мав можливості побувати в рідних місцях після початку бойових дій.

Ребров розповів про головні складнощі у роботі тренера

"Після війни, звичайно, на Донбасі не був. Це моя батьківщина, там могили моїх бабусі і дідуся, але зараз це просто неможливо", – сказав Ребров в ефірі програми "Сніданок" на 1+1.

Нагадаємо, що український фахівець вже третій рік працює за кордоном – після сезону в саудівському Аль-Ахлі він очолив угорський Ференцварош, з яким продовжує співпрацю і в поточній кампанії.

Наші за кордоном: Девіч переможним голом шокував гранда, брутальний Мякушко, розлючений Олійник