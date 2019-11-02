Вирт – о начале оккупации Донецка: Не знаю, сколько было захватчиков, но 90-95% – это были алкоголики, наркоманы

Экс-голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт интервью в Sport Arena рассказал о своих впечатлениях от начала войны на востоке Украины.

"Все, что было, оставили там. Не только я, а еще много людей. Выехал в 2014 году, с тех пор я там не был. И не собираюсь. Переехали и сначала полгода жили возле Киева, потому что команда здесь базировалась в Ирпене. Затем нужно было определяться, детей в школу отдавать. Решили вернуться во Львов. И жизнь по-новому. Построил дом. Говорят: Почему же ты это раньше не сделал? А кто же знал, что Украина будет воевать?

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Я видел в Донецке эту фазу, как все начиналось. Я жил в центре, и все происходило именно там. Там, когда захватили городской совет, я не знаю, сколько было захватчиков, но 90-95% – это были алкоголики, наркоманы. Я ходил по центру, и видел, как они искали, где выпить. Я думаю, если бы приехал спецотряд, то через 5 минут все это закончилось бы. Я не понимаю, почему этого не сделали. Я приехал в магазин, там стоят человек 30 омоновцев, со щитами, касками, и против них идут человек 500 боевиков, сепаров. Что могут сделать 30 мужчин со щитами и касками? Ничего. Где автоматы, где оно все было? Я думаю, что просто не захотели это останавливать.

Никаких бы проблем не было, разогнали бы всех за 5-10 минут. Возможно, думали, что не дойдет до войны? Возможно, думали, что пошумим, пошумим, как Майдан в Киеве и закончится? Но через две недели закончили чемпионат, вылетали на море, я увидел БТР, и понял, что это уже не шутки... Начали захватывать здания, стояли снайперы, видел людей кавказской национальности. Мы сели в самолет, полетели в Турцию на море, и через два дня нам сказали, что аэропорт... Уже все началось...

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Есть президент, он же отвечает за страну. Я, люди на местах, они же все это видели. Могли остановить, это же не проблема. В Днепропетровске остановили же, в Харькове не допустили. В той же Одессе тоже. Я не знаю, почему так. Точно знаю, что были люди, которые могли остановить это. И не нужно было каких-то сверхусилий. Потому что, когда все это зарождалось – можно было все вырезать под самый корень. Так же, как траву – могли этих всех сепаров вырезать", – заявил Вирт.