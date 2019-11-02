Вирт – о курьезной встрече с Лобановским: Десять раз тогда изменился в лице и килограммов на три похудел

Известный в прошлом вратарь Шахтера и сборной Украины Юрий Вирт в интервью Sport Arena рассказал о матче в составе "сине-желтых" и встрече с Валерием Лобановским.

"Когда был маленьким, болел за киевское Динамо, весь Львов болел. Еврокубок выигрывали, сборная СССР хорошо играла, топ-тренер, фантастика. Если бы мне в 15-ть кто-то сказал, что я буду в сборной Лобановского...

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами

Помню свой первый вызов и игру за сборную – у меня их всего две. Так случилось, что вызвали трех вратарей, а меня в этом списке не было. Потом один из вратарей получил травму и меня довызвали. Я приезжаю и ко мне подходит тренер вратарей Михайлов и говорит: "Юра, готовься, будешь играть". Как так? Меня даже не сразу вызвали, я только приехал? Сказал: "Будешь играть".

Дебютировал против Беларуси. Приезжал в сборную, только заходишь на теорию, там Валерий Васильевич рассказывает, и тебе сразу не по себе. Он – глыба, мог многое рассказать, и ты сразу понимаешь, что надо делать. Личных разговоров не было. Однажды была ситуация. На Кипре играли. Меня довызвали. Приезжаю, захожу в раздевалку. Он сидит позади и я его не вижу. Прохожу мимо, а он говорит: "Юра, вообще-то здороваться надо". Я только оборачиваюсь, все лицо красное, стою себе, говорю: "Извините". Было и такое. Не заметил Мэтра. Я уже 10 раз тогда изменился в лице, килограммов на 3 похудел", – сказал Вирт.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"