Сборная Украины сегодня могла находиться в статусе единоличного лидера группы, а поединок в Ереване должен был бы обеспечить возвращение в элиту Лиги наций. Вместо этого "сине-желтые" получили катастрофический разгром от шотландцев, падение на вторую позицию в группе и кучу тревожных сигналов перед игрой с армянами. Тем не менее, шансы на дивизион остаются хорошими, поэтому подопечные Александра Петракова обязаны побеждать – тем более в матче со столь слабым оппонентом.

Армения – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Армения довольно симпатично проявляла себя в дивизионе С и в предыдущих квалификациях, однако за последний год команда Хоакина Капарроса деградировала. В нашей довольно посредственной группе Лиги наций она взяла неплохой старт, удержав домашнюю победу над Ирландией – впрочем, после этого случились три поражения с суммарным счетом 1:9. Вообще, за последние 15 матчей горцы выиграли всего два поединка, уступив 9 раз.

Списать все на завершение карьеры Мхитаряна в сборной не получится. Армения чрезвычайно слаба практически по всем показателям. Подопечные Хоакина Капарроса в среднем держат мяч 29,5% игрового времени, точность пасов на чужой половине не дотягивает и до 61%, а из пределов штрафной площади с игры команда в среднем пробивает 2 раза. Кавказцы сильно зависят от правого фланга и пытаются выходить в атаку через лонгболы на ход вингерам. Зато они довольно неплохи при игре 1-в-1.

В обороне также все ужасно. Весь матч армяне стоят в автобусе, а 9 пропущенных голов говорят сами за себя. В среднем, данный коллектив допускает 6 ударов с пределов собственной штрафной. Кроме того, упрямые и гордые горцы проигрывают больше половины единоборств – зато национальный колорит проявляется в эмоциональности и грубостях на поле. Фолов много, они жесткие, а время от времени возникают стычки между футболистами. Как следствие, поединок с Шотландией пришлось доигрывать вдевятером.

Украина должна побеждать таких соперников с закрытыми глазами. Собственно, это и произошло в Лодзе в июне – подопечные Александра Петракова разгромили Армению со счетом 3:0. Красиво? Да!

Вот только не стоит забывать, что до 61-й минуты на табло горели нули, а в активе "сине-желтых" было не более четырех моментов. Большинство из них стали следствиями ударов с дистанции. Вообще, при 73% владения в том матче украинцы провели всего 3 выстрела с пределов штрафной.

И это при наличии Зинченко, Забарного, Шапаренко и праймового (относительно нынешней формы) Яремчука. Эта проблема не нова – она была заметна еще прошлой осенью, а этим летом стала критичной. Сборная Украины имеет очень большие проблемы с вскрытием низких оборонительных блоков, редко заходя в штрафную и имея крайне мало идей в завершающей фазе атаки. Если бы Малиновский сам не обменялся позициями с Шапаренко при первом голе в ворота армян, то все могло бы завершиться и нулями.

Разгром в Шотландии заставляет тревожиться еще больше. Детальный обзор проблем читайте в нашем отчете или смотрите на ютуб-канале "Футбол 24". Если же коротко – ужасно было практически все.

При наличии быстроногого Мудрика "сине-желтые" держали его в глубине, где он не является эффективным. Ярмоленко поразил слабой формой, но до 67-й минуты играл высоко, находясь в изоляциях, будто он может куда-то убежать.

Вся структура игры выглядела максимально странно, что вылилось в катастрофические цифры – и речь не о 0:3, а о 3 ударах по воротам, 0 попаданий в створ, проигрыш большинства единоборств и всего 34 владения мячом на чужой половине из 90 в целом (в штрафной – всего 6). Индивидуальных ошибок также было чрезвычайно много.

В обороне тоже все было неидеально, но вряд ли армяне сегодня будут оказывать такое же давление, как и шотландцы. Сборной Украины придется вскрывать кавказский автобус, однако даже в более-менее основном составе это получалось так себе. Сейчас же нет Зинченко, Соболя, Коваленко и Шапаренко, а Ярмоленко имеет проблемы с кондициями.

В тактическом плане бесполезно надеяться на какое-то неожиданное прозрение тренерского штаба, поэтому стоит молиться на разницу в классе и бешеную мотивацию "сине-желтых". В Ереване будет трудно, но любой результат, кроме победы, не будет иметь оправдания.

Кадровая ситуация

О списке потерь сборной Украины мы уже написали. К ним нужно добавить Трубина, которого отпустили в молодежку. Учитывая особенности нашего билд-апа (много пасов через голкипера), его место должен занять Лунин.

Тем не менее, не все так плохо – Александр Петраков снова может рассчитывать на Миколенко и Забарного (ожидаем в старте обоих). Кроме того, в команду довызвали Сарапия. В СК Днепр-1 он играет центрбека, но основным амплуа 22-летнего футболиста является позиция опорного полузащитника.

Армения столкнулась с колоссальными потерями. Из-за дисквалификации недоступны сразу четыре футболиста – Камо и Оганес Оганесян, Вараздат Ароян и Эдуард Сперцян. Последних двух можно назвать главными звездами сборной – первый в предыдущем сезоне выступал за Кадис в Ла Лиге, а второй феерит на руинах российского футбола.

Ориентировочные составы на матч Армения – Украина

Армения: Юрченко – Восканян, Мкоян, Мкртчян – Монрой, Дашян, Удо, Байрамян, Барсегян – Серобян, Бабаян

Украина: Лунин – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Пихаленок, Малиновский, Мудрик – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Сегодня стоит ожидать непростого противостояния. Возможно, не обойдется без скандалов – причем как на поле (армяне очень грубые и эмоциональные), так и вне его (в Ереване любят вопить заряды в поддержку орков). Чисто же в футбольном плане украинской сборной придется ковырять "автобус", а с этим у нас всегда проблемы.

Впрочем, в последних трех матчах тактика Хоакина Капарроса не приносила особой выгоды, а у команды Александра Петракова есть солидный запас класса и значительно лучший кадровый потенциал. В том же поединке в Лодзе первый гол случился благодаря самостоятельной позиционной перестановке игроков, которую нельзя было просчитать тренерам (даже нашим). Да что тут вообще говорить? Украина сильнее на несколько порядков.

Вероятно, после финального свистка у нас снова будут причины критиковать Александра Петракова и его футболистов. Тем не менее, трудно представить сценарий, в котором настолько слабая Армения отбирает очки у "сине-желтых". Украина должна победить.

Шевченко-рекордсмен, 4:3 и несколько подножек, или Как Украина с Арменией играла