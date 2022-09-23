Шевченко-рекордсмен, 4:3 і кілька підніжок, або Як Україна з Вірменією грала
23 вересня 23:30 - Читать на русском
Історія протистоянь України та Вірменії дуже насичена. "Футбол 24" проводить короткий відеоекскурс в минуле.
Завтра (24 вересня) збірна України зіграє надважливий поєдинок Ліги націй проти збірної Вірменії. Це наші ду-у-у-уже давні і запеклі суперники. Андердог із Кавказу кілька разів ставив болючі підніжки "синьо-жовтим". Згадуємо усе!
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