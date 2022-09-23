Вірменія приймає Україну в рамках 5 туру Групи B1 Ліги націй 2022/23. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Ювілейна зустріч №10 в історії протистояння цих команд. Матч, як і онлайн-трансляція Вірменія – Україна на "Футбол 24", стартує у суботу, 24 вересня, о 16:00. "Синьо-жовті" ще ніколи не програвали "горянам", а самі перемагали 6 разів. Водночас у Вірменії нашим хлопцям найчастіше важко: 2 нічиї та вистражданий камбек 3:2 за попередні 3 поєдинки. Команда Петракова може перевершити попередників. Ще ніколи українці не перемагали вірменів тричі поспіль. В усіх попередніх випадках після двох звитяг (а саме таку серію встановили після розгрому суперника в цьогорічній Лізі націй) приходила нічия.

Вірменія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Наша збірна після поразки в Шотландії (0:3) втратила перше місце, яке дає право піднятися в елітний дивізіон турніру. Для того, щоб не залежати від дуелі наших кривдників проти Ірландії, потрібно перемагати та чекати на реванш в останньому турі. Вірменія наразі набрала лише 3 очки. Команда Капарроса здолала в рідних стінах Ірландію (1:0), після чого тричі поспіль поступилася (із загальною різницею 1:9).

Вірменія – Україна: де дивитись матч онлайн

УЄФА безкоштовно передав права на показ зустрічі другого дивізіону Ліги націй. Відтак поєдинок покажуть безкоштовно в рамках марафону "Єдині новини".

Матч наживо можна переглянути на телеканалах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", які транслюють в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Це не єдиний варіант побачити гру збірної. Дивитись матч Вірменія – Україна онлайн можна на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Крім цього, гра буде доступна для перегляду людям, які перебувають у таких країнах, як: Сербія, Вірменія, Малайзія, Велика Британія, Фінляндія, Кіпр, Німеччина, Канада, Японія, Болгарія, Румунія, Бельгія, США, Франція, Греція, Австралія, Польща, Туреччина, Італія, Ізраїль, Чехія, Португалія, Хорватія, Словенія, Угорщина, Албанія, Данія, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Швеція, Іспанія і Нідерланди (дивіться на фото вище перелік каналів).

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