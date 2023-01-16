"Особисто знаю Олександра Петракова, багато разів із ним спілкувався, часто контактував в період роботи в Україні. У нього дуже хороші людські якості, він професійно підходить до тренувального процесу. Враження тільки найпозитивніші.

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Щодо призначення Петракова в збірну Вірменії, то тут він опинився у складній ситуації, наскільки йому вдасться з нею впорається, покаже тільки час. У команди серйозні проблеми, пов'язані з поразками, через це психологічний стан залишає бажати кращого. Плюс попереду дуже важлива гра відбору на чемпіонат Європи проти Туреччини. Федерація футболу Вірменії дуже запізнилася з цим призначенням, не давши можливість Петракову мати повноцінний запас часу для підготовки до офіційних ігор.

Знаючи гравців збірної Вірменії, можу сказати, що вони дуже виховані люди й великі професіонали, вміють із повагою ставитися до головного тренера. Нахабних непрофесіоналів у вірменській команді немає, там усі думають про результат і загальнокомандну роботу. Якщо Петраков буде гнучким і покаже свою повагу до футболістів, то думаю, що проблем у нього не буде. Петраков досвідчений тренер і вважаю, що має впоратися", – цитує Мелікяна FootBoom.

Нагадаємо, Петраков очолив збірну Вірменії 14 січня. До призначення українця одним з фаворитів на посаду називали саме Єгішу Мелікяна, який з Пюніком став переможцем місцевої першості.

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