Журналіст Михайло Співаковський оприлюдним ім'я того, хто посприяв Олександру Петракову у пошуку нового місця праці.

Президент УАФ Андрій Павелко допоміг Олександру Петракову отримати роботу головного тренера збірної Вірменії, повідомляє "ТаТоТаке".

Ребров не дозволив Петракову підмінити його у збірній України, – джерело

За інформацією джерела, в очільника українського футболу склалися дружні стосунки із президентом Федерації футболу Вірменії Арменом Мелікбекяном.

Нагадаємо, 12 січня УАФ оголосила про припинення співпраці з Петраковим – контракт 65-річного наставника з "синьо-жовтими" завершився 1 січня 2023 року. Через 2 дні він очолив збірну Вірменії.

До слова, під керівництвом Петракова національна збірна України провела 15 матчів, в яких здобула 6 перемог, 7 нічиїх та зазнала 2 поразок.

Збірна Вірменії у кваліфікації до Євро-2024 виступатиме в одній групі з командами Хорватії, Уельсу, Туреччини та Латвії.

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