Петраков мав потужного лобіста на посаду наставника Вірменії – журналіст назвав покровителя екс-тренера "синьо-жовтих"
Журналіст Михайло Співаковський оприлюдним ім'я того, хто посприяв Олександру Петракову у пошуку нового місця праці.
Президент УАФ Андрій Павелко допоміг Олександру Петракову отримати роботу головного тренера збірної Вірменії, повідомляє "ТаТоТаке".
Ребров не дозволив Петракову підмінити його у збірній України, – джерело
За інформацією джерела, в очільника українського футболу склалися дружні стосунки із президентом Федерації футболу Вірменії Арменом Мелікбекяном.
Нагадаємо, 12 січня УАФ оголосила про припинення співпраці з Петраковим – контракт 65-річного наставника з "синьо-жовтими" завершився 1 січня 2023 року. Через 2 дні він очолив збірну Вірменії.
До слова, під керівництвом Петракова національна збірна України провела 15 матчів, в яких здобула 6 перемог, 7 нічиїх та зазнала 2 поразок.
Збірна Вірменії у кваліфікації до Євро-2024 виступатиме в одній групі з командами Хорватії, Уельсу, Туреччини та Латвії.
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