Напередодні стартував продаж перепусток на матч, який розпочнеться 24 вересня о 16:00 за Києвом на стадіоні Республіканський у Єревані, інформує офіційний сайт УАФ.

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Квитки можна придбати на сайті Tickets.ffa.am до 20:00 23 вересня. Вартість дуже демократична – 1000 вірменських драмів, що становить близько 89 гривень. Одна особа може придбати не більше двох квитків.

Вірменія після 4 зіграних турів Ліги націй набрала лише 3 очки і поки йде останньою у турнірній таблиці групи В1. Очолює квартет Україна.

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