Накануне стартовала продажа пропусков на матч, который начнется 24 сентября в 16:00 по Киеву на стадионе Республиканский в Ереване, информирует официальный сайт УАФ .

"Смелость имеет цвет. Целых два": красивый месседж Сидорчука перед Шотландией

Билеты можно приобрести на сайте Tickets.ffa.am до 20:00 23 сентября. Стоимость очень демократична – 1000 армянских драмов, что составляет около 89 гривен. Один человек может приобрести не более двух билетов.

Армения после 4 сыгранных туров Лиги наций набрала всего 3 очка и пока идет последней в турнирной таблице группы В1. Возглавляет квартет Украина.