Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капарос не міг порозумітися з журналістами перед матчем Ліги націй проти України.

Капарос на передматчевій пресконференції мав різку розмову з пресою, яка допитувала його про вибір складу. Журналісти спілкувалися грубим тоном, а тренер відверто нервував.

Вірменія – Україна: передматчева пресконференція Петракова – про травмованих, новачка у збірній і відмову від клубів УПЛ

– Чому ви не викликали Карташяна, який добре виступає на Кіпрі?

– Бо я вирішив викликати інших гравців.

– Я поставив вам чітке запитання – чому ви його не викликали?

– Ми стежимо за всіма футболістами. Якщо хочете конкретну відповідь – він слабший за тих, кого я взяв.

– Чому не викликали Адамяна?

– Його всі люблять, але в нас виникла проблема. Хочете конкретики – телефонуйте йому.

– Україна програла Шотландії 3:0. Що з того матчу ви можете застосувати для своєї команди?

– Ми дивилися матч, але високо оцінюємо Україну. У них є незначні слабкості.

– Ви не ходите на ігри чемпіонату Вірменії. Чому?

– Останній місяць я не мав можливості. А зазвичай я відвідую матчі.

– Хочете питань про матч з Україною? Скільки у вас планів на гру? І чому ви не викликали справжнього центрфорварда?

– Щоб перемогти, ми повинні показати хороший командний футбол, який допоможе здобувати позитивні результати.

– Ви вже два роки очолюєте збірну Вірменії, але досі не відповідаєте на наші запитання. Ми вас не розуміємо? Чому ви не викликали Адамяна?

– Ви мене не розумієте. Якби ви були нормальним журналістом, то самі б йому зателефонували. Я чесний. Хочете відповідей – запитайте самого футболіста. А я продовжу відповідати вам, як завжди це робив в Іспанії.

– Ми запитуємо, бо ви тренер і ви приймаєте рішення.

– У нас попереду важливий матч з Україною, а ви продовжуєте ставити мені питання, які ніяк його не стосуються. Потрібно було запитувати, коли був оголошений склад, а не прямо перед матчем.

– Ви задоволені грою команди? Це максимум, на який ви здатні?

– Я не можу бути задоволений програшами. Я не прошу в вас поблажок. Маємо, що маємо.

Поєдинок України з вірменами заплановано на 24 вересня на стадіоні Республіканський. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом. Попередня зустріч завершилася розгромною перемогою команди Петракова.