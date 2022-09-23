Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос не мог найти общий язык с журналистами перед матчем Лиги наций против Украины.

Капарос на предматчевой пресс-конференции имел резкий разговор с прессой, которая допрашивала его о выборе состава. Журналисты общались грубым тоном, а тренер откровенно нервничал.

Армения – Украина: предматчевая пресс-конференция Петракова – о травмированных, новичке в сборной и отказе клубов УПЛ

– Почему вы не вызывали Карташяна, хорошо выступающего на Кипре?

– Потому что я решил вызвать других игроков.

– Я задал вам четкий вопрос – почему вы его не вызывали?

– Мы следим за всеми футболистами. Если хотите конкретный ответ – он слабее тех, кого я взял.

– Почему не вызывали Адамяна?

– Его все любят, но у нас возникла проблема. Хотите конкретики – звоните ему.

– Украина проиграла Шотландии 3:0. Что с этого матча вы можете применить для своей команды?

– Мы смотрели матч, но высоко оцениваем Украину. У них есть незначительные слабости.

– Вы не ходите на игры чемпионата Армении. Почему?

– Последний месяц у меня не было возможности. А обычно я посещаю матчи.

– Хотите вопросов о матче с Украиной? Сколько у вас планов на игру? И почему вы не вызвали настоящего центрфорварда?

– Чтобы победить, мы должны показать хороший командный футбол, который поможет добывать положительные результаты.

– Вы уже два года возглавляете сборную Армении, но до сих пор не отвечаете на наши вопросы. Мы вас не понимаем? Почему вы не вызывали Адамяна?

– Вы меня не понимаете. Будь вы нормальным журналистом, то сами бы ему позвонили. Я честен. Хотите ответов – спросите у самого футболиста. А я продолжу отвечать вам, как обычно это делал в Испании.

– Мы спрашиваем, потому что вы тренер и вы принимаете решение.

– У нас впереди важный матч с Украиной, а вы продолжаете задавать мне вопросы, которые никак его не касаются. Надо было спрашивать, когда был объявлен состав, а не прямо перед матчем.

– Вы довольны игрой команды? Это максимум, на который вы способны?

– Я не могу быть доволен проигрышами. Я не прошу у вас поблажек. Имеем, что имеем.

Поединок Украины с армянами намечен на 24 сентября на стадионе Республиканский. Начало встречи в 16.00 по киевскому времени. Предыдущая встреча завершилась разгромной победой команды Петракова.