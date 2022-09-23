Армения – Украина: пресс-конференция Капароса перед матчем Лиги наций превратилась в скандал
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос не мог найти общий язык с журналистами перед матчем Лиги наций против Украины.
Капарос на предматчевой пресс-конференции имел резкий разговор с прессой, которая допрашивала его о выборе состава. Журналисты общались грубым тоном, а тренер откровенно нервничал.
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– Почему вы не вызывали Карташяна, хорошо выступающего на Кипре?
– Потому что я решил вызвать других игроков.
– Я задал вам четкий вопрос – почему вы его не вызывали?
– Мы следим за всеми футболистами. Если хотите конкретный ответ – он слабее тех, кого я взял.
– Почему не вызывали Адамяна?
– Его все любят, но у нас возникла проблема. Хотите конкретики – звоните ему.
– Украина проиграла Шотландии 3:0. Что с этого матча вы можете применить для своей команды?
– Мы смотрели матч, но высоко оцениваем Украину. У них есть незначительные слабости.
– Вы не ходите на игры чемпионата Армении. Почему?
– Последний месяц у меня не было возможности. А обычно я посещаю матчи.
– Хотите вопросов о матче с Украиной? Сколько у вас планов на игру? И почему вы не вызвали настоящего центрфорварда?
– Чтобы победить, мы должны показать хороший командный футбол, который поможет добывать положительные результаты.
– Вы уже два года возглавляете сборную Армении, но до сих пор не отвечаете на наши вопросы. Мы вас не понимаем? Почему вы не вызывали Адамяна?
– Вы меня не понимаете. Будь вы нормальным журналистом, то сами бы ему позвонили. Я честен. Хотите ответов – спросите у самого футболиста. А я продолжу отвечать вам, как обычно это делал в Испании.
– Мы спрашиваем, потому что вы тренер и вы принимаете решение.
– У нас впереди важный матч с Украиной, а вы продолжаете задавать мне вопросы, которые никак его не касаются. Надо было спрашивать, когда был объявлен состав, а не прямо перед матчем.
– Вы довольны игрой команды? Это максимум, на который вы способны?
– Я не могу быть доволен проигрышами. Я не прошу у вас поблажек. Имеем, что имеем.
Поединок Украины с армянами намечен на 24 сентября на стадионе Республиканский. Начало встречи в 16.00 по киевскому времени. Предыдущая встреча завершилась разгромной победой команды Петракова.