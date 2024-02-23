Бенфіка дотерпіла до фінального свистка, так і не пропустивши. Головним героєм зустрічі став український воротар Анатолій Трубін, а також каркас його воріт. Завдяки чудовій грі голкіпера "орли" зіграли "сухий" матч і завдяки перемозі над французами з рахунком 2:1 у зустрічі тижневої давності вперше за п'ять років пробилися до стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Шахтар припинив боротьбу за трофей

Santo Trubin, o que seria de nós sem ti pic.twitter.com/cutdLPS6r4 — ????? (@ctigas28) February 22, 2024

У той час як уболівальники в соцмережах називають Трубіна "святим Анатолієм" і порівнюють його з супергероєм Хоумлендером із серіалу Boys, головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт зазначив, що його команда зробила достатньо, щоб пройти далі. У наступному раунді лісабонці можуть зіграти з Аталантою, Брайтоном, Ліверпулем, Байєром, Рейнджерс, Славією, Вільяреалом або Вест Хемом.