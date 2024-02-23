Решающие сэйвы Трубина в видеообзоре матча Тулуза – Бенфика
Бенфика выстояла в ответном матче плей-офф Лиги Европы с Тулузой (0:0).
Бенфика дотерпела до финального свистка, так и не пропустив. Главным героем встречи стал украинский вратарь Анатолий Трубин, а также каркас его ворот. Благодаря великолепной игре голкипера "орлы" сыграли "сухой" матч и благодаря победе над французами со счётом 2:1 во встрече недельной давности впервые за пять лет пробились в стадию 1/8 финала Лиги Европы.
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В то время как болельщики в соцсетях называют Трубина "святым Анатолием" и сравнивают его с супергероем Хоумлендером из сериала Boys, главный тренер Бенфики Рогер Шмидт отметил, что его команда сделала достаточно, чтобы пройти дальше. В следующем раунде лиссабонцы могут сыграть с Аталантой, Брайтоном, Ливерпулем, Байером, Рейнджерс, Славией, Вильярреалом или Вест Хэмом.