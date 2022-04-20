ФІФА не буде фінансувати російський спорт. Принаймні, поки окупантська армія плюндрує територію чужої держави та безжально вбиває українців.

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"Від ФІФА ми маємо отримати 100 мільйонів доларів. РФС вже отримав 30 відсотків загальної суми. Зараз позиція ФІФА полягає в тому, що виплати призупинено", – повідомив директор з розвитку РФС Максим Митрофанов.

Варто зауважити, що цю суму Росія розраховувала отримати за те, що провела чемпіонат світу в 2018 році.

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