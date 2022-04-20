Выплаты остановлены: Россия не получила от ФИФА даже половину суммы за проведение ЧМ-2018
Страна-агрессорка продолжает пожинать плоды своих преступлений на территории Украины.
ФИФА не будет финансировать российский спорт. По крайней мере, пока оккупантская армия разоряет территорию чужого государства и безжалостно убивает украинцев.
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"От ФИФА мы должны получить 100 миллионов долларов. РФС уже получил 30 процентов общей суммы. Сейчас позиция ФИФА заключается в том, что выплаты приостановлены", – сообщил директор по развитию РФС Максим Митрофанов.
Следует заметить, что эту сумму Россия рассчитывала получить за то, что провела чемпионат мира в 2018 году.
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