ФИФА не будет финансировать российский спорт. По крайней мере, пока оккупантская армия разоряет территорию чужого государства и безжалостно убивает украинцев.

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"От ФИФА мы должны получить 100 миллионов долларов. РФС уже получил 30 процентов общей суммы. Сейчас позиция ФИФА заключается в том, что выплаты приостановлены", – сообщил директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Следует заметить, что эту сумму Россия рассчитывала получить за то, что провела чемпионат мира в 2018 году.

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