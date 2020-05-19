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"Випадково викинув футболку з медаллю": Чеснаков пригадав легендарний тріумф у Кубку України

16:51 249 Читать на русском
"Випадково викинув футболку з медаллю": Чеснаков пригадав легендарний тріумф у Кубку України
Володимир Чеснаков / Фото з відкритих джерел

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков вважає перемогу у Кубку України одним зі своїх найбільших досягнень.

"Перемога Ворскли у Кубку України схожа з тріумфом Лестера в АПЛ. Це не просто пік, це неймовірне досягнення. Дай Бог, щоб його повторили. Лестер пройшов весь сезон на одному диханні. Ми ж знаємо, наскільки важким є чемпіонат Англії. Думаю, Лестеру було навіть складніше, ніж нам у випадку з Кубком.

Ворскла оголосила про підписання нового контракту з Чеснаковим

Після перемоги в Кубку ми приїхали в Полтаву і вирушили на стадіон святкувати. Піднялися на трибуну, а вболівальники були внизу. Почали кидати їм футболки, а на нас висіли медалі. В результаті Кулаков разом з футболкою викинув свою медаль. Ми йому про це сказали, він почав вниз кричати. В результаті хтось з фанатів зняв свою футболку і разом з нею повернув медаль", – розповів Чеснаков у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, напередодні 31-річний капітан полтавського клубу продовжив свою співпрацю з Ворсклою, підписавши новий контракт за схемою 1+1.

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УПЛ Денис Кулаков Денис Кулаков Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла Лестер Сіті Лестер Сіті
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