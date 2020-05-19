"Случайно выбросил футболку с медалью": Чеснаков вспомнил легендарный триумф в Кубке Украины

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков считает победу в Кубке Украины одним из своих крупнейших достижений.

"Победа Ворсклы в Кубке Украины схожа с триумфом Лестера в АПЛ. Это не просто пик, это невероятное достижение. Дай Бог, чтобы его повторили. Лестер прошел весь сезон на одном дыхании. Мы же знаем, насколько тяжелым является чемпионат Англии. Думаю, Лестеру было даже сложнее, чем нам в случае с Кубком.

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После победы в Кубке мы приехали в Полтаву и отправились на стадион праздновать. Поднялись на трибуну, а болельщики были внизу. Начали бросать им футболки, а на нас висели медали. В результате Кулаков вместе с футболкой выбросил свою медаль. Мы ему об этом сказали, он начал вниз кричать. В результате кто-то из фанатов снял свою футболку и вместе с ней вернул медаль", – рассказал Чеснаков в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, накануне 31-летний капитан полтавского клуба продолжил свое сотрудничество с Ворсклой, подписав новый контракт по схеме 1+1.

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