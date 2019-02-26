Вінні Джонс – про нахабний вчинок Кепи у матчі з Манчестер Сіті: Забери свій зад з поля, якщо так хоче тренер

Брутальна легенда англійського футболу та кіно Вінні Джонс у своєму стилі прокоментував скандальний епізод у фінальному матчі Кубка англійської ліги Манчестер Сіті – Челсі (4:3 пен.).

"Свого часу, якби я був капітаном, я би підійшов до Кепи і сказав: "Забери свій зад з поля! Якщо тренер хоче, щоб ти пішов, ти йдеш, приятель". Але ніхто з гравців Челсі цього не робив.

"Кепа зганьбив Челсі та Саррі, він має піти": як світ футболу реагував на шокуючу витівку найдорожчого воротаря планети

Денніс Вайз (легенда Челсі – прим.), ймовірно, схопив би його за шкарпетки. Я ж схопив би його за комір і потягнув би з поля.

У цій команді Челсі немає великого лідера. Еден Азар – фантастичний гравець, але він не лідер. Таке відчуття, що шкільний учитель у від'їзді, і діти роблять все, що їм хочеться", – цитує Джонса talksport.

Нагадаємо, наприкінці другого екстра-тайму фінального матчу наставник лондонського клубу вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

"Бог дав футболістам ноги, щоб я по них бив". Круті та брутальні правила життя Вінні Джонса