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Вінні Джонс – про нахабний вчинок Кепи у матчі з Манчестер Сіті: Забери свій зад з поля, якщо так хоче тренер

26 лютого 23:24 119 Читать на русском
Вінні Джонс – про нахабний вчинок Кепи у матчі з Манчестер Сіті: Забери свій зад з поля, якщо так хоче тренер
Вінні Джонс / Фото NME

Брутальна легенда англійського футболу та кіно Вінні Джонс у своєму стилі прокоментував скандальний епізод у фінальному матчі Кубка англійської ліги Манчестер Сіті – Челсі (4:3 пен.).

"Свого часу, якби я був капітаном, я би підійшов до Кепи і сказав: "Забери свій зад з поля! Якщо тренер хоче, щоб ти пішов, ти йдеш, приятель". Але ніхто з гравців Челсі цього не робив.

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Денніс Вайз (легенда Челсі – прим.), ймовірно, схопив би його за шкарпетки. Я ж схопив би його за комір і потягнув би з поля.

У цій команді Челсі немає великого лідера. Еден Азар – фантастичний гравець, але він не лідер. Таке відчуття, що шкільний учитель у від'їзді, і діти роблять все, що їм хочеться", – цитує Джонса talksport.

Нагадаємо, наприкінці другого екстра-тайму фінального матчу наставник лондонського клубу вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

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Англія Челсі Челсі Вінні Джонс Челсі - Тоттенхем Еден Азар Еден Азар Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага
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